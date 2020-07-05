Власти России ввели льготы на ряд услуг ЖКХ для поддержки населения

Сегодня, 20:07

Анна Лисова

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Власти России ввели льготы на ряд услуг ЖКХ для поддержки населения

В России власти решили ввести ряд льгот, которые бы позволили сократить расходы населения в период эпидемии коронавируса. 

О том, какими льготами на коммунальные услуги могут воспользоваться россияне, рассказал адвокат Олег Сухов, передает РГ

В частности, компенсацию на оплату услуг ЖКХ ввели для инвалидов, ветеранов войн и труда. На частичную компенсацию могут также рассчитывать военнослужащие, семьи погибших военных и жертв катастрофы в Чернобыле, Герои СССР и РФ, учителя и врачи, работающие в сельской местности. Предусмотрена льгота и для необеспеченной категории граждан.

На полгода сейчас в России субсидию на оплату коммунальных услуг могут получить малоимущие. В случае если срок действия субсидии закончился в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года, ее можно продлить еще на шесть месяцев. Продление субсидии будет происходить по обращению. Никаких дополнительных документов предоставлять не понадобится. 

Стоит отметить, что субсидию могут назначить изначально меньше положенного. Чтобы размер субсидии увеличили, необходимо предоставить документ, который бы доказывал, что доход семьи снизился. После этого будет проведен перерасчет и заявителю компенсируют недостающую сумму. 

Также до конца текущего года не будут взыматься пени, штрафы и неустойки за несвоевременную оплату коммунальных услуг. 

Помимо этого, разрешили до конца года пользоваться теми счетчиками, которые должны были пройти проверку в текущем году, а повышающие коэффициенты применяться по таким приборам учета не будут. Важно знать, что также до конца года принимаются показания с приборов, у которых истек срок эксплуатации. 

Коммунальные службы не могут прекратить предоставление услуг потребителю, даже если потребитель не оплачивал их в период эпидемии. 

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