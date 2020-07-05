Россияне стали панически запасаться наличными

Вчера, 23:04

Staalker

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Россияне стали панически запасаться наличными
Снятие денег в банкомате

Хотя ученые всех стран мира предостерегают простых людей от использования наличных денежных купюр в связи с опасностью передачи коронавируса, российские специалисты зафиксировали резкий рост количества наличных денег на руках у населения. За последние 4 месяца объем денежной массы вырос на 1,9 трлн рублей, а всего на июнь в стране купюр оказалось на весьма изрядную сумму в 11,2 трлн рублей, сообщает сообщает ИА DEITA.RU.

Начало взрывного роста денежной массы было отмечено в марте, когда к имеющимся в стране наличным добавилось 700 млрд рублей, апрель прибавил 544 млрд, сохраняется рост денежной массы, хотя и в несколько меньших масштабах, до нынешнего времени. Уже 2 июля общая денежная масса наличных в государстве достигла 11,6 трлн рублей, что означало 80 тыс. рублей на каждого гражданина, включая младенцев.

Подобная тенденция к увеличению денежной массы отмечается и в других развитых странах, в том числе в США, Соединенном Королевстве и Германии. Люди не верят в скорое преодоление кризиса и запасаются наличными деньгами. Эти деньги уходят в теневую и серую экономику, кроме того многие компании отказались от безналичных переводов, предпочитая рассчитываться между собой звонкой монетой.

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