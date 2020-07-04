C 1 июля в России запрещено перечисление на карты Visa и Mastercard соцвыплат

Сегодня, 10:21

Анна Лисова

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C 1 июля в России запрещено перечисление на карты Visa и Mastercard соцвыплат

С 1 июля в России любые социальные выплаты могут перечисляться исключительно на карты «Мир», поскольку к этому сроку должен был завершиться переход на российскую платежную систему. 

Пенсии, выплаты на детей, субсидии от государства и т.п. банки могут переводить только на карты «Мир». Полный переход на обязательное использование карт российской платежной системы для выплат из бюджета завершается.  А это значит, что Visa и Mastercard для соцвыплат использовать уже нельзя. 

Тем пенсионерам, которые получают пенсию на почте наличными, не придется специально открывать банковскую карту, если они не хотят этого делать. Также банковские карты не обязательны для тех, кто получает пенсии «на книжку», или для тех, кому пенсию перечисляют на банковский счет. 

Стоит отметить, что из-за пандемии коронавируса решено продлить переход на российскую платежную систему до 1 октября. Поэтому еще 3 месяца все пенсионеры, использующие карты других платежных систем, могут получать по ним свои выплаты. 

Эксперты отмечают, что карты «Мир» имеют множество преимуществ перед картами зарубежных платежных систем. В частности, им не угрожают санкции иностранных государств. Поэтому никаких проблем с платежами внутри страны при использовании карт «Мир» не будет.

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