Российские пенсионеры могут получить новую выплату в 12 тысяч рублей

В Пенсионном фонде России рассказали о новой выплате, которая будет начислена части российских пенсионеров в июле. Для многих людей на заслуженном отдыхе это будет первая реальная существенная прибавка к пенсии за долгие годы.

В ведомстве рассказали, что с июля вступил в свою законную силу Федеральный закон ФЗ № 86. Он устраняет несправедливость, которая ранее имела место: исключает опекунов и попечителей из числа работающих пенсионеров, к коим они приравнивались. Уже с 7 июля, как пишет PRIMPRESS, пенсионеры-опекуны смогут получать пенсию с доплатой. В среднем по России она составит порядка 3-3,5 тысяч рублей на человека.

Отметим, что размер прибавки зависит от числа пропущенных индексаций и текущего размера пенсии россиянина. К примеру, в Марий Эл в среднем страховая пенсия пересчета вследствие пропущенных индексаций пенсии у пенсионеров-опекунов выросли на 1844 рубля.

В ПФР напомнили, что пенсионеры-опекуны, которые работают еще где-то, на доплату рассчитывать не вправе. Она будет насчитана только после увольнения.

Напомним, в июле пенсионеров, которые являются участниками пенсионной накопительной программы, также ожидает дополнительная выплата. Ее размер будет разным. Средняя сумма составит 12 700 рублей.