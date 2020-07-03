Депутаты Мосгордумы хотят добиться отмены пенсионной реформы

Сегодня, 10:40

Ольга Громова

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Депутаты Мосгордумы хотят добиться отмены пенсионной реформы

Отмену пенсионной реформы обсуждают в Мосгордуме. Дискуссия стартовала на заседании Комиссии по экономической и социальной политике 3 июля.

Инициатива об отмене пенсионной реформы исходит от депутата Мосгордумы от КПРФ Евгения Ступина. Он считает, что в Государственную думу должен быть внесен проект закона о снижении пенсионного возраста до прежнего уровня (показателей до 2018 года). Парламентарий намерен добиваться того, чтобы женщины, как и в советские времена, выходили на пенсию в 55 лет, а мужчины - в 60.

Безусловно, отмена пенсионной реформы увеличит финансовую нагрузку на бюджет. Дополнительные расходы федеральной казны могут достичь 1,6 триллиона рублей.

Но эти деньги у РФ есть. Ступин считает, что с этой целью можно задействовать средства из Резервного фонда.

Представитель фракции КПРФ считает, что россияне, которые выходят на пенсию уже после принятия реформы - пострадавшие граждане. И таких насчитывается порядка 800 тысяч.

А отмена пенсионной реформы, по его твердому убеждению - это «восстановление социальной справедливости», пишет Regnum.


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