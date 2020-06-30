Туроператоры объяснили, чем вызвано повышение цен на отдых в Крыму

Цены на отдых в Крыму этим летом резко подскочили. Чем вызвано повышение и чего стоит ждать в ближайшие месяцы, рассказало агентство «Интерфакс» , корреспондентам которого удалось собрать мнения нескольких представителей туристической отрасли.

В «Интуристе» считают, что причина заоблачных цен в ажиотажном спросе на это направление. Россияне стремятся отправиться отдохнуть в Крым, так как другие страны для отдыха пока остаются недоступными из-за закрытых границ.

Сейчас в хороших крымских гостиницах номер в июле или августе уже не снять. Такая же ситуация и на курортах Краснодара.

«В Крыму пока во многих отелях требуется повторное подтверждение ранее забронированных номеров, поскольку они немного позже открыли сезон. В популярных объектах размещения Краснодарского края с хорошим соотношением цена-качество количество гарантированных номеров тает на глазах», — поведал представитель туроператора.

С тем, что повышение цен - результат ажиотажного спроса на направление, согласен и генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян. Он объяснил, что когда мир еще не знал пандемии и связанных с ней ограничений, часть россиян отдыхала за рубежом - на Кипре, в Греции, Испании, той же Турции. Это люди, которые привыкли к комфорту и качеству. За него они готовы платить деньги в Крыму - бюджетные отели и частный сектор таким туристам не подходят. Но проблема в том, что их критериям и требованиям по комфорту в Крыму соответствует лишь 20-30 отелей, подчеркнул он.

Мкртчян также обратил внимание на то, что многие отели путем повышения цен пытаются восполнить траты из-за требований Роспотребнадзора - для них они выявились довольно затратными.

«Гостиницы ищут способы отбить эти деньги и, конечно, это все перекладывается на туристов, и стоимость размещения растет», — отметил эксперт.

Туроператоры считают, что стоимость проживания в Крыму не перестанет повышаться до тех пор, пока не утихнет этот ажиотажный спрос.