В Китае объяснили, почему предпочли российский газ вместо канадского

Пекин решил закупать газ у России, поскольку считает Россию более выгодным и надежным партнером в сфере поставок природного газа, чем Канада.

Об том пишет издание Sina.

Как стало известно ранее, Москва планирует нарастить поставки природного газа в Поднебесную до 130 млрд кубометров в год. Для этих целей будет использоваться газопровод «Сила Сибири», а также газовую магистраль «Сила Сибири -2», строительство которой планируется вскоре завершить.

Российский газ позволит полностью удовлетворить потребности в нем китайских предприятий. И хотя Канада много лет была одним из самых крупных поставщиков газа в Китай, тем не менее, сейчас Поднебесная заключает более внушительные контракты на поставку газа именно с Россией.

Это решение стало для Канады неожиданностью. Но в Китае решили сделать выбор в пользу России, поскольку на сегодня у стран есть успешный опыт реализации многих масштабных проектов. К тому же снизилось качество газовых ресурсов, поставляемых Канадой, о чем Пекин не раз говорил. А поскольку в Канаде на это не отреагировали, Китай решился на то, чтобы Россия стала основным поставщиком газа в Поднебесную.