В США готовы прикончить рубль

Сегодня, 13:56

Анна Лисова

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В США готовы прикончить рубль

В случае новых антироссийских санкций со стороны США рубль может серьезно просесть к доллару, считают эксперты. Об этом пишет ProFinance.ru.

Курс доллара может вырасти до 77 рублей, при этом доходность ОФЗ поднимется на 1%, прогнозирует главный экономист Citi по России Иван Чакаров. Он объяснил, что в своем прогнозе отталкивается от предыдущих эпизодов всплеска геополитических рисков, которые провоцировали отток иностранного капитала с рынка ОФЗ. Согласно разработанной модели, что снижение доли нерезидентов на рынке рублевого госдолга на 1% провоцирует рост доходности ОФЗ на 0.1%. По мнению эксперта, при введении новых санкций, курс доллара к рублю может вырасти на 10%, то есть доллар подорожает на 7 рублей. В тоже время вероятность введения санкций модель не учитывает.

Отметим, несколькими днями ранее демократ Боб Менендес внес в сенат законопроект о расширении санкций в отношении России. В этот раз поводом послужила статья на страницах The New York Times о том, что Минобороны РФ платило талибам за убийство американских солдат в Афганистане.

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