Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца

В России принято решение о выплате дополнительных пособий определенным категориям граждан. Так, в ближайшие два месяца сотрудникам социальных учреждений различного ранга будет выплачиваться дополнительное пособие. Выделенные из федерального бюджета средства перечислят до 15 сентября. Размер пособия будет корректироваться в зависимости от должности сотрудников и уровня его контактирования с больными коронавирусом.

Так, врачи домов-интернатов, где есть больные коронавирусом, могут рассчитывать на самые большие выплаты - до 60 тыс. рублей, пишет Konkurent.ru . Если медик не работал с больными коронавирусом, то он получит сумму до 40 000. 25 000-35 000 рублей полагается лаборантам, работавшим с инфицированными, а также инструкторам и медперсоналу. Приблизительно такую сумму получат соцработники, специалисты по работе с семьей, социальной работе, психологи, логопеды, воспитатели, библиотекари, работающие в учреждениях, где проходят лечение больные с коронавирусом. А младшему медперсоналу и техперсоналу переведут по 10-15 тысяч рублей.