Эксперт назвал условия для укрепления рубля к доллару

Рубль может укрепиться после того как будет разработана вакцина от COVID-19, считает ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. Он озвучил агентству «Прайм » прогноз касательно изменений курса доллара и рубля.

По мнению эксперта, рубль действительно может укрепиться, и доллар будет торговаться на уровне 65-70 рублей, если нефть будет торговаться на уровне 45-50 долларов за баррель. Чтобы этот сценарий реализовался, пандемия COVID-19 должна постепенно отойти на второй план и меньше влиять на экономику. До 60 рублей доллар вряд ли снизится, считает эксперт.

Он отметил, что укрепление рубля стоит ожидать в ближайшее время, если разработка вакцины выйдет на финишную прямую. По словам эксперта, многие жесткие ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса, вряд ли будут возобновлены. А поскольку центральные банки стран работают над тем, чтобы снизить негативное влияние кризиса, то можно надеяться на улучшение ситуации.

«В условиях масштабных вливаний ликвидности неизбежно возникает интерес к более доходным инструментам, а в этом отношении у рубля очень мало конкурентов. Даже после снижения ставки до 4,5% у российской валюты сохраняется положительная доходность при почти повсеместных отрицательных доходностях. Соответственно, как только рынки успокоятся по поводу второй волны COVID-19, рубль сможет вернуться к укреплению, а нефть продолжит восстанавливать свои позиции», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что вряд ли выход из кризиса будет быстрым. Тем не менее, некоторые факторы уже говорят о том, что рубль может перейти к укреплению. Но из-за того, что ранее укрепление рубля, происходившее на фоне снижения ставки ЦБ РФ, привлекло значительные суммы на рынок ОФЗ. Поэтому резкого увеличения инвестиций сейчас не стоит ожидать.

По словам Кочеткова, при негативном сценарии восстановление мировой экономики начнется в конце 2020 года и закончится в 2021 году. А если ведущие центральные банки не выключат «печатные станки», то рост инфляционных ожиданий неизбежен. Это заставит инвесторов искать более выгодные объекты для инвестирования и в таком случае выиграть может Россия, поскольку рублевые долговые инструменты и российский фондовый рынок остаются одними из самых высокодоходных в мире. В таком случае иностранные инвесторы помогут российской экономике восстановиться в довольно короткие сроки.