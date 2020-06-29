Экспертов Sohu поразил маневр России по избавлению от госдолга США

Аналитики китайского издания Sohu прокомментировали нестандартный маневр России с госдолгом США.

Перевод статьи, опубликованной на страницах Sohu, опубликовал портал ПолитРоссия .

Москва, считают в Китае, сделала то, что от нее никто не ждал. Россия начала активно скупать американские ценные бумаги. И это при том, что Россия в последние несколько лет активно избавлялась от американских долговых обязательств, заменяя их в своих резервах золотом. Распродавая ценные бумаги США, Москва стремилась защитить российскую экономику от санкций.

Как оказалось, в этом вопросе Москва недавно пересмотрела свои подходы. В отчете Минфина США, который был опубликован на днях, указано, что российские инвестиции в американский госдолг выросли почти на 80 % и составили 6,85 млрд долларов.

В Центробанке РФ, комментируя скупку ценных бумаг США, заявили, что таким способом шла корректировка финансовых резервов. Но, как отмечают эксперты, этот ответ совершенно не прояснил ситуацию.

Аналитики предполагают, что, скупая американский госдолг, Москва стремится к тому, чтобы уберечь российскую экономику от серьезных потрясений. Сейчас Россия не может полностью отказаться от американского доллара, поскольку американская валюта остается наиболее распространенным финансовым инструментом международной торговли. А это значит, что России все же необходимо иметь в распоряжении некоторое количество долларов.

Золото же – это один из наиболее стабильных финансовых инструментов, считают эксперты. Россия в последние годы, скупая золото, создала довольно неплохой резерв. И продав сейчас золотые слитки можно неплохо заработать, поскольку золото в период кризиса, как известно, зачастую поднимается к пиковым ценам. Когда ситуация в мире стабилизируется, российский Центробанк вновь может перейти к скупке золота.