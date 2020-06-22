С 1 июля возобновится индексация пособий для пенсионеров-опекунов

В России уже с 1 июля проиндексируют выплаты пенсионерам-опекунам и попечителям несовершеннолетних детей. Об этом ранее сообщил Пенсионный фонд России. С 2016 года индексаций выплат этим категориям граждан не проводили, поскольку считалось, что они занимаются воспитанием детей по договору и получают за это вознаграждение. Из-за этого их прировняли к работающим пенсионерам, что автоматически отменило индексацию их пенсий. Но власти пересмотрели свое решение и теперь обязательное пенсионное страхование на них распространяться не будет. Размер страховой пенсии и фиксированную выплату к ней этим гражданам будут индексировать ежегодно. К тому же, им выплатят пропущенную индексацию.

«Сегодня списки пенсионеров-опекунов и попечителей актуализированы, сформированы необходимые доставочные документы для почтовых и кредитных организаций. Первую проиндексированную выплату они получат уже в июле», - сообщили в ПФР.

Предварительно, с 1 июля будут проиндексированы пенсии около 45,8 тыс. приемных родителей-пенсионеров. На возобновление индексации необходимо будет до конца текущего года выделить 720 млн рублей. Важно отметить, что заявление на индексацию пенсии писать не нужно. Эта надбавка будет назначена в беззаявительном порядке.