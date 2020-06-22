Ювелиры предупредили о возможном подорожании на 30% золотых украшений

Генеральный директор Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин рассказал, что, по прогнозам экспертов, уже в сентябре текущего года золотые украшения могут подорожать на 30%, пишет газета «Известия ». Он объяснил, что рост цен в данном случае обусловлен ростом цен на сырье. С января 2020 года цена на сырье поднялась на 32%.

«Пока что цены выросли не так значительно, поскольку в магазинах еще есть ассортимент, закупленный по старым расценкам. Но скоро ситуация изменится», — сообщил Уткин.

На ювелирные украшения цены в магазинах уже начали подниматься. Так, золотые обручальные кольца в мае 2020 года стали дороже на 10% если сравнивать с ценами мая 2019 года. Об этом свидетельствуют данные системы ЕМИСС. В мае 2020 года грамм изделия в среднем по стране стоил 3685 рублей, в тот же месяц год назад — 3362 рубля. С начала года грамм золота вырос в цене на 5%.

Отметим, 29 июня золото поднялось до 1,78 тыс. за тройскую унцию. Аналитики отмечают, что цена на золото растет практически ежедневно, обновляя исторические рекорды.