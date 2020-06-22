Минтруд: в России пенсии получают более 40 млн человек

В Минтруде РФ назвали число россиян, получающих пенсию. По словам заместителя министра труда и соцзащиты Ольги Баталиной, в России различные виды пенсий получит примерно 42 миллиона человек. Правда в это число входят не только получатели трудовых пенсий, но и пенсий по инвалидности и потере кормильца, а также те россияне, которым положена социальная пенсия.

Как сказала чиновница, эти 42 миллиона россиян надеются на реальную помощь государства после того как уже не способны работать, или из-за попадания в тяжелую жизненную ситуацию. И государство оказывает им эту помощь. Сейчас пенсии вполне достаточны для возможности прожить, кроме этого государство проводит повышение пенсий минимум один раз в год.

Еще раньше министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил, что в 2019 году государство направило на выплаты пенсий гражданам более 7 триллионов рублей, что превысило 88% Пенсионного фонда страны. Если верить данным Росстата, то на 1 января нынешнего года все население Российской Федерации составляло 146,748 миллиона человек. Так что различные виды пенсий получают примерно 29% жителей страны.