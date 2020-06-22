Работающие пенсионеры в России получат по 12 тысяч рублей в июне

Сегодня, 10:10

Ольга Громова

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Работающие пенсионеры в России получат по 12 тысяч рублей в июне
Работающим пенсионерам в России дадут дополнительные выплаты

Работающим пенсионерам в России в июне выплатят по 12 тысяч рублей. Правда, распорядиться деньгами по своему усмотрению они не смогут - средства можно потратить на строго определенные цели. Решение о введении данной выплаты ранее было одобрено на уровне правительства и президента России, сообщает PRIMPRESS. Сама выплата именуется как налоговый капитал. Ее размер предусмотрен на уровне одного МРОТ (минимального размера оплаты труда) - 12 130 рублей.

Деньги до конца текущего месяца получат те работающие пенсионеры, которые официально трудоустроены, а также те, которые оформлены как самозанятые. При этом важно, чтобы статус этот был оформлен до 1 июня 2020 года. Поскольку выплата именуется налоговым капиталом, то и потратить ее можно на определенные цели, то есть по целевому назначению - к примеру, на погашение задолженностей по налогам. Если человек не сможет потратить средства в этом году, он сможет израсходовать их в году следующем. Разумеется, на такие же цели.

Напомним, с 1 августа работающие пенсионеры могут рассчитывать и на традиционную прибавку к пенсии - их ждет традиционный перерасчет. К пенсии прибавят стоимость баллов, накопленных за год.

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