Отказ Китая от SWIFT ознаменует крах доллара

Власти КНР объявили о том, что готовятся к отключению страны от SWIFT, которая является одним из основных способов проведения платежей в международной торговле.

Заявление Пекина об отключении КНР от долларовой платежной системы означает, что Вашингтон может потерять статус держателя главной мировой валюты. Об этом рассказал эксперт по инвестициям Ян Марчинский. КНР намерена руководствоваться своими интересами, чтобы обеспечить национальную безопасность в условиях противостояния с США. Решение Китая может стать катализатором серьезных перемен в мировой экономике, а Вашингтон в таком случае утратит прежние позиции.

Еще несколько лет назад такие глобальные перемены вряд ли были бы возможны, но пандемия внесла свои коррективы. Отказ КНР от SWIFT нанесет удар по США, считает Марчинский.

По мнению управляющего партнера консалтинговой компании KYC и Vax Capital Кирилла Вихлянцева, едва ли КНР сможет отказаться от SWIFT, но национальную валюту китайцам укрепить стоит. Он также считает, что вряд ли США будут пассивно наблюдать, как у них отбирают пальму первенства. Наряду с этим эксперт напомнил, что Китай располагает 1,1 триллионами долларов в виде гособлигаций США. Это треть всех резервов КНР. Этот факт усложняет ситуацию для Китая, полагает Вихлянцев.

Помимо прочего, промышленные металлы, нефть, газ, золото все привыкли оценивать в долларовом эквиваленте. А достойной альтернативы американской валюте пока нет, пишет ФАН .

Стоит сказать, что SWIFT — частная компания, однако расчеты производятся в долларах, поэтому она зависит от ФРС США.

Напомним: американские власти угрожают России отключением от SWIFT c 2014 года. В ответ Центробанк создал собственную систему передачи финансовых сообщений (СПФС). У Китая также появилась China International Payments System (CIPS). В минувшем году Россия и КНР договорились об объединении платежных систем для международных расчетов.