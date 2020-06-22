Названа альтернатива банковским вкладам

Сегодня, 10:32

Анна Лисова

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Названа альтернатива банковским вкладам

Директор по рыночной аналитике podelu.ru Лилия Федулина рассказала, что является выгодной альтернативой банковских вкладов, пишет агентство «Прайм».

По ее мнению, на сегодняшний день при наличии свободных средств их можно внести на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).

Федулина рассказал, что на данный момент зачастую доходность депозитов лишь незначительно превышает уровень инфляции. Это объясняется низкой ключевой ставкой. ИИС позволяет получить больший доход, чем депозитный счет в банке, уверена она. 

«Преимущество ИИС в том, что это безопасный инструмент работы с рынками, при должном уровне финансовой грамотности человек может получить большую доходность, чем просто оставляя деньги на депозите», — заявляет эксперт. 

Открыв индивидуальный инвестиционный счет, можно самостоятельно проводить финансовые операции на бирже, в частности покупать акции и облигации, а также возвращать налоговый вычет. При этом перепоручить вложение средств можно управляющей компании.

Если есть возможность самостоятельно работать со счетом, то нанимать доверительную компанию не обязательно. Но, чтобы получить доход, отмечает Федулина, важно заранее изучать ситуацию на рынке, поскольку из-за кризиса наблюдается высокая волатильность.

 

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