Тарифы на услуги ЖКХ вырастут в российских регионах с 1 июля

С 1 июля 2020 года в России вырастут цены на услуги ЖКХ.

Индексация пройдет по всей стране, но будет отличаться по регионам. В среднем же тарифы на услуги ЖКХ проиндексируют на 4%.

Самый существенный рост тарифов в этом году будет в Чечне. Там «коммуналка» подорожает на 6,4%. В Ингушетии, Дагестане и Бурятии рост тарифов будет на уровне от 5% до 5,4%. А вот наименьший рост тарифов ЖКХ будет в НАО, где тарифы вырастут только на 2,4%.

Подорожают большинство основных услуг. В частности, тарифы поднимутся на водоотведение, отопления, электричества, холодной и горячей воды.

В России ежегодно 1 июля проводят индексацию тарифов ЖКХ. Ранее глава Минстроя РФ Владимир Якушев говорил о возможной временной заморозке тарифов на ЖКХ, но, все же, за июль россияне получать платежки уже с новыми тарифами.