Эксперт спрогнозировал, какая валюта сменит на мировой арене доллар

Сегодня, 08:39

Анна Лисова

0

Image 16+
Эксперт спрогнозировал, какая валюта сменит на мировой арене доллар

Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев считает, что в будущем американский доллар на мировой  арене может заменить юань. 

На экономику США огромное влияние оказала пандемия коронавируса, пишет «Экономика сегодня». Ситуацию осложнили массовые протестные акции, которые прокатились по стране в июне. Вторая волна коронавирусной инфекции может обрушить американскую экономику, а инвесторы начнут массово отказываться от доллара, считает эксперт.  

Владимир Васильев говорит о том, что инвесторы могут выбрать другую валюту вместо доллара. Он предполагает, что, скорее всего, это будет юань. 

По словам Васильева, стратегия выхода Штатов из-под ограничительных мер выглядит гораздо хуже, чем у других государств. В этой стране вновь зафиксировал стремительный рост новых случаев COVID-19. И это уже ослабило доллар к юаню.  

Если ситуация будет и далее развиваться в таком же ключе, то инвесторы могут выбрать именно китайский юань в качестве новой международной резервной валюты. Это позволит Китаю получить огромные преимущества в политическом и экономическом плане. США же потеряют свои позиции на международной политической арене, уверен эксперт. 

 

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Невероятный взлет курса доллара летом спрогнозировали экономисты

22-06-2020, 18:24

Россия вошла в тройку стран Европы по дешевизне электричества

22-06-2020, 09:53

Россиянам готовят новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей от ПФР

22-06-2020, 07:38

Россию ожидает новая пенсионная реформа

21-06-2020, 22:35

Пенсионерам в России пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года

21-06-2020, 14:13

Российские пенсионеры с 1 августа получат прибавку к пенсии

21-06-2020, 13:27

Россиянам готовят новый внушительный налоговый вычет

20-06-2020, 17:37

Эксперт назвал две причины погружения экономики США в «жесткий» кризис

20-06-2020, 14:57

Johnson & Johnson отказалась продавать косметику для осветления кожи

20-06-2020, 13:30

С 19 июня в России начинает действовать новый расчет больничных и пособий

19-06-2020, 09:49

Турции предрекли наплыв российских покупателей недвижимости

18-06-2020, 12:46

Выигравшая от коронавируса страна столкнулась с обвалом спроса на недвижимость

18-06-2020, 10:21

Названы новые тарифы ЖКХ с 1 июля

17-06-2020, 23:30

Названы сроки допуска россиян на Кипр

17-06-2020, 15:21

В России может появиться новое пособие для матерей-одиночек

17-06-2020, 12:16

Выплаты по 12 тысяч рублей подготовили работающим пенсионерам

16-06-2020, 21:29

Пенсионеры могут получить по 10 тыс. рублей денежной компенсации

15-06-2020, 15:29

Российских пенсионеров ждут новые льготы

14-06-2020, 09:35

В ПФР рассказали, как получить пенсионерам выплату 1700 рублей

13-06-2020, 11:48

Эксперт предсказал в России судьбу наличных денег после пандемии

12-06-2020, 12:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров