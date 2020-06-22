Эксперт спрогнозировал, какая валюта сменит на мировой арене доллар

Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев считает, что в будущем американский доллар на мировой арене может заменить юань.

На экономику США огромное влияние оказала пандемия коронавируса, пишет «Экономика сегодня ». Ситуацию осложнили массовые протестные акции, которые прокатились по стране в июне. Вторая волна коронавирусной инфекции может обрушить американскую экономику, а инвесторы начнут массово отказываться от доллара, считает эксперт.

Владимир Васильев говорит о том, что инвесторы могут выбрать другую валюту вместо доллара. Он предполагает, что, скорее всего, это будет юань.

По словам Васильева, стратегия выхода Штатов из-под ограничительных мер выглядит гораздо хуже, чем у других государств. В этой стране вновь зафиксировал стремительный рост новых случаев COVID-19. И это уже ослабило доллар к юаню.

Если ситуация будет и далее развиваться в таком же ключе, то инвесторы могут выбрать именно китайский юань в качестве новой международной резервной валюты. Это позволит Китаю получить огромные преимущества в политическом и экономическом плане. США же потеряют свои позиции на международной политической арене, уверен эксперт.