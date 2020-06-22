Как изменится жизнь россиян с 1 июля

С 1 июля в России произойдут значительные изменения в экономической и социальной сферах.

Выплаты на детей

Владимир Путин предложил выплатить пособия по 10 тысяч рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет. Автоматически эти деньги получат все, кто уже обращался за ними в мае.

Праворульные авто

С 1 июля в России запретят ввозить праворульные пассажирские автобусы, а также тягачи, экскаваторы и самосвалы. Кроме того, будут введены особые условия для импорта праворульных автомобилей. Так, нестандартные авто подлежат индивидуальной сертификации и получению свидетельства о безопасности конструкции.

Налоги для самозанятых

С 1 июля в России вступит в силу специальный налоговый режим для самозанятых. Ранее эти правила действовали в Москве, Подмосковье, Татарстане, Калужской области, Санкт-Петербурге, Ростовской и Челябинской области, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

Согласно налоговому режиму, предприниматели без наемных работников с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц отчисляют подоходный налог в 4% при работе с физлицами и 6% — с юрлицами.

Рост тарифов на услуги ЖКХ

С 1 июля тарифы на коммунальные услуги вырастут в среднем на 4%. Отрасль ЖКХ была признана пострадавшей от распространения коронавируса.

Повышение пенсий

С 1 июля будет проводиться индексация пенсий. В первую очередь это коснется пенсионеров, являющихся опекунами и попечителями. До этого опекуны на индексацию рассчитывать не могли, так как считались работающими пенсионерами

Парковка для инвалидов

Вступает в силу закон, согласно которому в реестр попадут сведения об управляемых инвалидами автомобилях. Это нужно для того, чтобы люди с ограниченными возможностями могли использовать спецпарковки. В реестре будут храниться госномер и сведения об автомобиле. Получить знак на машину можно в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы.

Справки в ГИБДД

С 1 июля заработает новая схема выдачи справок медкомиссией в ГИБДД. Теперь анализы на наркотики и злоупотребление алкоголем должны сдавать все водители.

Пошлина на нефть

Пошлина на экспорт нефти из России повысится на $29,5 и составит $37,8 за 1 тонну. Сейчас она равняется $8,3. Также поднимется пошлина на светлые нефтепродукты и масла - до $11,3 с $2,4, на темные — до $37,8 с $8,3. Кроме того, увеличится пошлина на экспорт товарного бензина - до $11,3, прямогонного (нафта) — до $20,7.

Открытие межрегионального туризма и детский отдых

С 1 июля будут открыты для межрегиональных поездок все популярные туристические направления в России. С 1 июля стартует и детская оздоровительная кампания. Принимать решение об открытии учреждений будут отдельно в каждом регионе, пишет vesti.ru .

Выбор формата трудовой книжки

С 1 июля по 31 декабря работающие граждане должны сделать выбор формата трудовой книжки: электронный или бумажный.

Обязательная маркировка лекарств, обуви и табака

С 1 июля расширяется перечень товаров, подлежащих цифровой маркировке. Эти правила будут распространяться на лекарственные препараты, обувь и табак.