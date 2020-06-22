Американский экономист дал советы по инвестированию после краха доллара

Старший научный сотрудник Йельского университета Стивен Роуч считает, что доллар потеряет статус мировой резервной валюты раньше, чем ожидается. Он уверен, что это пошатнет все финансовые рынки. Как говорит американский топ-экономист, спад доллара означает конец его гегемонии.

В интервью изданию MarketWatch эксперт пояснил, что американской экономике пандемия коронавируса нанесла серьезный ущерб.

Сейчас уровень безработицы бьет рекорды, а баланс Федеральной резервной системы упал более чем на 3 трлн долларов. Как отмечает экономист, в этих условиях доллар вскоре снизится на 35% по отношению к конкурентам.

Инвесторы обеспокоены положением доллара. Ситуацию усугубляет тот факт, что не подготовлены запасные варианты. Альтернативой может оказаться евро, а привлекательность китайского юаня будет зависеть от продолжения реформ в КНР.

Слабый доллар окажет негативное влияние на активы и фондовый рынок, включая главные индексы, подчеркивает Стивен Роуч.

Он обращает внимание на то, что уровень занятости в США колеблется около 50-летнего минимума. Больше 40 миллионов человек лишились работы в период пандемии коронавируса, пишет ПолитРоссия . Эксперт также упомянул быстрый и беспрецедентный фискальный и денежно-кредитный ответ, который увеличил баланс ФРС до более чем 7,2 трлн долларов с 4 трлн долларов в начале года.