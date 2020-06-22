Экономисты объяснили, почему мировой торговле пророчат крупнейший обвал

В ВТО рассказали, как будет развиваться мировая торговля в текущем году. По мнению специалистов, система товарообмена столкнется с самым крупным падением за всю историю наблюдений. Как заявили в ВТО, во втором квартале показатели могут обвалиться на 18%, а в конце года – просесть на треть.

По мнению руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Александра Разуваева, пандемия коронавируса спровоцировала сокращение спроса, что повлекло торговый спад.

Ожидается, что сильнее всего спад торговли отразится на крупных развитых странах. От этого больше всего пострадают США и ЕС. Как прогнозирует Всемирный банк, в 2020 году ВВП США сократится на 6,1%, а еврозоны — на 9,1%. Усугубить ситуацию для экономики США может новый виток торговой войны Вашингтона и Пекина, полагает Разуваев.

Издержки может понести и Япония, экономика которой завязана на продаже товаров и услуг за рубеж, заявил аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. В мае японский экспорт сократился на 28,3%. Темпы падения показателя стали максимальными за последнее десятилетие.

Экономики этих стран сильно зависят от мировой торговли, предоставления услуг и финансовых потоков. Так, США имеют около 15,1% от мирового ВВП, Еврозона – 11%. Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман считает, что обрушение ударит по торговым связям как на внутренней, так и на международной арене.

По данным Международного торгового центра, из-за пандемии мировая экономика потеряла около 126 миллиардов долларов. Наибольшее воздействие на мировую торговлю оказала остановка производств в Китае, Европейском союзе и США, пишет RT на русском .

В сложившихся условиях на возобновление роста торговли может уйти от четырех до восьми месяцев. Такого мнения придерживается инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.