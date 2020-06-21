Китай готовится к отключению от долларовых платежных систем

Сегодня, 13:44

Анна Лисова

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Китай готовится к отключению от долларовых платежных систем
В Китае готовятся к отключению от долларовых платежных систем

Китай планирует вскоре отказаться от платежных систем, которые используют доллар США, в своих международных сделках. Данную информацию озвучил заместитель председателя Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая Фан Синхай, передает ТАСС. Фан Синхай отметил, что использование долларовых платежных систем ставит Китай в уязвимое положение, если США пойдут на введение санкций против Пекина. Поэтому, следуя примеру России, Китай хочет отказаться от долларовых платежных систем.

«Подобные вещи уже случались со многими российскими предприятиями и финансовыми институтами. Мы должны заранее подготовиться – подготовиться по-настоящему, а не только психологически», - заявил Фан Синхай.

Сейчас доллары США используются международной платежной системой SWIFT и системой межбанковских платежей CHIPS. Они являются основными в международной торговле и инвестиционной сфере. Эксперты отмечают, что Пекин серьезно опасается введения санкций со стороны США. При этом, если Китай пойдет на столь решительный шаг и действительно откажется от долларовых платежных систем, то это может негативно повлиять на международный бизнес.

Президент США Дональд Трамп уже подписал законопроект, позволяющий вводить санкции против должностных лиц Китая, поэтому опасения Пекина по поводу санкций вполне обоснованы.

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