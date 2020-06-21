Минтруд определил, на сколько могут вырасти пенсии в России в ближайшие три года

В Минтруда просчитали, на сколько могут проиндексировать трудовые и социальные пенсии в России в ближайшие три года. Прогнозные данные указаны в тексте документа, который будет рассматриваться на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, передает «Российская газета».

«Размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров составит в 2021 году 6,3 процента; в 2022 году — 5,9 процента; в 2023 году — 5,6 процента. Страховые пенсии в России индексируются с 1 января», — говорится в тексте документа.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с первого января 2021 года будет исчисляться 6 044,48 рублями, в 2022 году — 6 401,10 рублями, в 2023 году — 6 759,56 рублями. Таким образом, среднегодовой размер пенсии в 2021 году будет равен 17 432 рублям, в 2022 году — 18 357 рублям, в 2023 году — 19 283 рублям. Подсчеты показывают, что ежегодно пенсии российских пенсионеров в результате проведенной индексации будут увеличиваться более чем на тысячу рублей.

Стоит отметить, что в планах на 2021-й год не значится корректировка размера накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты. Будут увеличиваться и социальные пенсии. Так, в следующем, 2021-м году, согласно расчетам Минтруда их размер составит 9 977 рублей, в 2022 году — 10 307 рублей, в 2023 году — 10 693 рубля, передает агентство URA.RU.

Напомним, очередное повышение пенсий в стране произойдет с 1 августа текущего года. На прибавку могут рассчитывать работающие пенсионеры, которые официально трудоустроены - женщины старше 60 и мужчины старше 65 лет.