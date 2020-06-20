Невероятный взлет курса доллара летом спрогнозировали экономисты

Сегодня, 18:24

Ольга Громова

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Невероятный взлет курса доллара летом спрогнозировали экономисты

В два последних месяца лета-2020 рубль может сильно ослабнуть. Такое мнение в интервью «Российской газете» выразил руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

По его словам, рубль может сдать свои позиции из-за прошедшей экспирации контрактов на срочном рынке США 19 июня.

«В последующие три месяца участники рынка могут начать вести уже другую игру. Вместо посыла о быстром восстановлении экономики в новостных заголовках будут превалировать более сдержанные оценки, вес которым могут добавить неутешительные итоги второго квартала в отчетах корпораций до средины июля», - пояснил он.

В этой связи, по словам Когана, специалисты осторожно и с пессимизмом оценивают перспективы отечественной валюты как на конец нынешнего месяца, так и на два грядущих.

По его прогнозу, рубль за это время может вернуться к минимумам середины марта. Курс доллара в ближайшие месяцы может взлететь до 82,8 рублей, а евро - до 89,50 рубля.

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