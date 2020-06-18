Россия вошла в тройку стран Европы по дешевизне электричества

Россия заняла третье место в рейтинге стран с самым дешевым электричеством исходя из размеров тарифов и 11 место по доступности электроэнергии, пишет РИА Новости . Самое доступное электричество для населения сейчас в Лихтенштейне. Статистика показала, что жители этой страны могут ежемесячно оплачивать 32 тыс. киловатт-часов. Это объясняется, в том числе, и высокими зарплатами граждан.

В лидеры стран с самым доступным для населения электричеством попали Исландия, Норвегия, Люксембург, Нидерланды. А вот в Молдавии для населения электричество наиболее дорогое с учетом уровня доходов. В этой стране жители могут приобрести на среднюю зарплату в месяц 3,2 тыс. киловатт-часов. В Румынии, Латвии и Черногории ежемесячно граждане могут приобрести около 5 тыс. киловатт-часов.

Самые дешевые тарифы на электроэнергию сейчас в Казахстане, где в перерасчете на рубль необходимо платить около двух рублей за киловатт-час. Далее идет Украина, где за киловатт-час необходимо платить более 2-х рублей. Россияне же платят на данный момент 3 рубля 40 копеек, а белорусы около пяти рублей за киловатт-час. Самое дорогое электричество в пересчете на рубль в Дании, где за киловатт-час придется заплатить 22,6 рубля.