Россиянам готовят новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей от ПФР

Совет Федерации предлагает правительству России ввести единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей.

Эту выплату авторы инициативы предлагают осуществлять через Пенсионный фонд, передает РИА Новости . Выплачивать ее, по их мнению, следует на каждого ребенка в возрасте 17 и 18 лет.

Ранее в России ввели единовременную выплату на каждого ребенка от 3 до 16 лет включительно. Но многие россияне отметили, что многие дети до 18 лет ходят в школу, а выплату они не получили. Сенаторы решили, что эту недоработку следует исправить. Поэтому они и разработали предложение о выплатах для детей, которым исполнилось 17 и 18 лет. При этом выплачивать ее они предлагают тем детям 17-18 лет, которые учатся в общеобразовательных организациях.