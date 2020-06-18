Россиянам готовят новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей от ПФР

Сегодня, 07:38

Анна Лисова

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Россиянам готовят новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей от ПФР

Совет Федерации предлагает правительству России ввести единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. 

Эту выплату авторы инициативы предлагают осуществлять через Пенсионный фонд, передает РИА Новости. Выплачивать ее, по их мнению, следует на каждого ребенка в возрасте 17 и 18 лет. 

Ранее в России ввели единовременную выплату на каждого ребенка от 3 до 16 лет включительно. Но многие россияне отметили, что многие дети до 18 лет ходят в школу, а выплату они не получили. Сенаторы решили, что эту недоработку следует исправить. Поэтому они и разработали предложение о выплатах для детей, которым исполнилось 17 и 18 лет. При этом выплачивать ее они предлагают тем детям 17-18 лет, которые учатся в общеобразовательных организациях. 

«Состоялся очень конструктивный разговор, мы озвучили конкретные предложения. Мы знаем, какую огромную поддержку среди населения получила единовременная выплата для детей от 3 до 16 лет. По предложению субъектов Федерации, мы предложили расширить круг получателей, увеличив возраст до 18 лет, для тех, кто учится в общеобразовательных организациях», – рассказала председатель Комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова.

 

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