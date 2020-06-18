Россию ожидает новая пенсионная реформа

Вчера, 22:35

Александр Зуев

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Россию ожидает новая пенсионная реформа

В 2024—2025 годах в России ожидается новая волна пенсионной реформы. Об этом сообщил эксперт по НПФ Дмитрий Александров. По его мнению, если экономика продолжит стремительно развиваться, то появится возможность  закрыть провал по демографии в 2034 году. 

Предполагается, что система добровольных пенсий будет расширена, но в таком случае придется привлекать к работе средний бизнес. Таким образом, часть зарплаты будет перечисляться или на корпоративный пенсионный счет, или компания заключит договор с НПФ. По словам Александрова, еще одним вариантом может стать улучшенная система пенсионных накоплений. Как отметил эксперт,  в любом случае вопрос с пенсиями необходимо решать, так как  в 2024—2025 годах фонды окажутся в трудной ситуации.

На сегодня россияне-участники корпоративных пенсионных программ или заключившие договоры НПФ, смогут начать получать выплаты на пять лет раньше, пишет URA.Ru. Женщины смогут получать выплаты с 55 лет, мужчины — с 60 лет. 


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