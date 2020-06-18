Пенсионерам в России пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года

Сегодня, 14:13

Александр Зуев

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Пенсионерам в России пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года

Российским пенсионерам могут выплатить денежные средства, которые они недополучили за 2016 – 2018 годы. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, и если он вступит в силу, выплаты пенсионерам вырастут на 14,4%. Из бюджета на это будет направлено около 963 миллиардов рублей.

По мнению авторов законопроекта, индексация пенсий должна проводиться ежегодно, но в последние два года это делали не в полном объеме. Уровень  инфляции превышал размер индексации. Так, в  2016 году размер пенсии увеличился на 4%, а цены – на 13%. В 2017 году индексация пенсий  не проводилась. Пенсионерам единоразово выплатили по пять тысяч рублей, но инфляция превысила 5%.

По мнению директора Центра исследований и экспертиз департамента ПРЭД Финансового университета при правительстве РФ Венеры Шайдуллиной,  вероятность, что законопроект одобрят, достаточно велика, так как  пенсионеры не выводят деньги из России,  что способствует развитию экономики, пишет ФАН. Помимо прочего, новое пособие для пенсионеров поручил ввести Владимир Путин. 

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