Пенсионерам в России пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года

Российским пенсионерам могут выплатить денежные средства, которые они недополучили за 2016 – 2018 годы. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, и если он вступит в силу, выплаты пенсионерам вырастут на 14,4%. Из бюджета на это будет направлено около 963 миллиардов рублей.

По мнению авторов законопроекта, индексация пенсий должна проводиться ежегодно, но в последние два года это делали не в полном объеме. Уровень инфляции превышал размер индексации. Так, в 2016 году размер пенсии увеличился на 4%, а цены – на 13%. В 2017 году индексация пенсий не проводилась. Пенсионерам единоразово выплатили по пять тысяч рублей, но инфляция превысила 5%.

По мнению директора Центра исследований и экспертиз департамента ПРЭД Финансового университета при правительстве РФ Венеры Шайдуллиной, вероятность, что законопроект одобрят, достаточно велика, так как пенсионеры не выводят деньги из России, что способствует развитию экономики, пишет ФАН . Помимо прочего, новое пособие для пенсионеров поручил ввести Владимир Путин.