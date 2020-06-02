В ПФР объяснили, кому и на сколько повысят пенсию с 1 августа

Сегодня, 12:52

Александр Зуев

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В ПФР объяснили, кому и на сколько повысят пенсию с 1 августа

С 1 августа некоторые категории российских пенсионеров будут получать увеличенные выплаты. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России. Прежде всего, на повышение пенсий могут рассчитывать получатели накопительных начислений. Их выплаты проиндексируют на 9,13%, а благодаря перерасчету не надо подавать заявление. Участники программы софинансирования пенсионных накоплений также получат увеличенную выплату: ее проиндексируют на 7,99%. Кроме того, будут проиндексированы выплаты для пожилых опекунов. Так как ранее они считались работающей категорией граждан, их выплаты не индексировались. Они получали около 3-4 тыс. рублей. Но теперь с 1 июля индексация пенсий пожилых опекунов будет регулярной. Таким образом, благодаря введению двух перерасчетов увеличенные пенсии получат  более 100 тысяч граждан. 

Ранее Владимир Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий. По его словам, это будет способствовать улучшению качества жизни пенсионеров.

Добавим, пенсионеры, продолжающие работать, пока на доплаты рассчитывать не могут. Ближайшее повышение их доходов будет только в августе, и то небольшое.

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