Стало известно, как коронавирус повлиял на сбережения граждан России

Сегодня, 12:20

Анна Лисова

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Стало известно, как коронавирус повлиял на сбережения граждан России

Исследование The Boston Consulting Group (BCG) и холдинга «Ромир» показало, что ограничения, которые были введены на фоне распространения коронавирусной инфекции, не повлияли на сбережения 42% россиян. У 4% россиян сбережения даже выросли, передает РИА Новости. Еще 11% россиян сообщили, что их сбережения сократились. У 43% опрошенных нет сберегательного счета.

В рамках этого исследования анализировалось, как изменилось отношение потребителей к ситуации, которая сложилась в экономике из-за коронавируса, а также как много потребители готовы тратить в данной ситуации.

Всего было опрошено 1,2 тыс. человек по всей России, с углубленным исследованием в Москве. Опрос затронул разные социально-демографические группы.

Управляющий директор и партнер BCG Иван Котов отметил, что многие респонденты отмечали, что хотели бы поскорее вернуться к обычной жизни и это позволит им вернуться к прежнему уровню расходов в таких категориях, как продукты питания, одежда, обувь, косметика.

«Если говорить о категориях населения, на которые стоит ориентироваться, впервые за долгое время наиболее перспективными с точки зрения увеличения потребления сейчас выступают люди от 45 до 60 лет. С точки зрения банков, наиболее вероятно, что спрос на кредиты восстановится в первую очередь на автомобили, здесь заинтересованность обозначили 26% респондентов», - отметил Котов.

По его словам, карантин изменил привычки многих россиян. Так, даже после снятия карантина многие намерены продолжить готовить чаще самостоятельно, проводить больше времени с семьей, гулять, заниматься спортом и ходить в гости.

Во время карантина возросла популярность онлайн-продаж, и, скорее всего, эта тенденция тоже сохранится после пандемии. 

Падение спроса, прогнозируемо, наблюдается на развлечения, путешествия, туризм, спа-салоны, рестораны и кинотеатры. То есть больше всего пострадала индустрия досуга.

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