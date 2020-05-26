ОСАГО подорожает из-за мелких нарушений и стиля вождения

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ОСАГО подорожает из-за мелких нарушений и стиля вождения

В новой редакции ОСАГО появилась довольно размытая формулировка, которая позволит страховщикам поднимать тарифы в индивидуальном порядке. Эту информацию признали верной в Госдуме и ЦБ, пишет Gazeta.Ru.

Причиной установления индивидуальных повышенных тарифов могут быть вес и возраст автомобиля, а также его техническое состояние. Также основанием для большей оплаты являются штрафы ранее полученные шофером и его манера лихо водить. Все это обосновывает появившийся в конечной версии закона об ОСАГО пункт "г", который обосновывает возможность повышения или понижения в индивидуальном порядке стоимость полиса. В том, что снижения цены простым гражданам не дождаться не сомневается никто, а вот повышения, от отдельных не очень чистых на руку страховщиков, наверняка некоторым гражданам не избежать.

Как пояснил Газете.RU председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, указанные выше факторы будут оцениваться страховыми компаниями самостоятельно, причем они не станут одинаковыми у различных организаций. Именно поэтому в законе нет исчерпывающих формулировок.

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