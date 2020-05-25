Китайцы начали скупать дорогое жилье по всему миру

Сегодня, 13:20

Анна Лисова

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Китайцы начали скупать дорогое жилье по всему миру

Состоятельные граждане Китая активно скупают дорогое жилье по всему миру. Об этом сообщает Bloomberg. Китайцев интересует жилье в Сингапуре, Австралии, Новой Зеландии, Южной Корее, отмечают аналитики. Наибольшим спросом у них пользуется жилье в Шанхае, Сеуле и Сиднее. Мировой рынок недвижимости сейчас многие состоятельные китайцы используют для того, чтобы избежать финансовых потерь из-за падения курса юаня.

Поскольку внешнее транспортное сообщение еще не во всех странах открыто для иностранных граждан, то нередко покупка осуществляется после просмотра фотографий и виртуальных туров по домам.

Риелторское агентство Juwai Iqi отмечает, что в первом квартале 2020 года спрос на недвижимость в Южной Корее среди китайцев вырос на 180% в сравнении с показателями за предыдущий квартал. Рынок недвижимости Новой Зеландии стал интереснее китайцам на 75%. А вот спрос на недвижимость в Великобритании и США среди граждан Китая сократился на 32% и 18% соответственно. Аналитики отмечают, что спрос на элитную недвижимость провоцирует ее подорожание, удерживая тем самым рынок недвижимости от обвала.

Ранее эксперты отметили, что российские граждане в апреле 2020 года приобрели больше объектов недвижимости в Турции, чем китайцы. В Турции чаще всего недвижимость покупают клиенты из Ирана и Ирака, а также Росси и Афганистана. Китайцы же по итогам апреля 2020 года заняли пятое место.

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