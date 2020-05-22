Иностранцы скупают недвижимость в пострадавшей от COVID-19 Италии

Итальянское издание Idealista проанализировало изменение ситуации на рынке недвижимости страны под влиянием сильной вспышки коронавируса. Если спрос итальянцев на недвижимость внутри страны резко упал, то количество заинтересованных в приобретении жилья в Италии значительно увеличилось.

Аналитики отмечают, что спрос иностранцев на жилье на Апеннинском полуострове увеличивается на фоне возможного резкого падения цен на жилье. Это падение может быть спровоцировано уменьшением доходов итальянцев в связи с вынужденной безработицей и вложением больших средств на борьбу с пандемией. Сейчас иностранные граждане выражают большую заинтересованность в недвижимости расположенной в Ломбардии, при всем том, что эта итальянская провинция больше всего в стране пострадала от коронавируса.

Повышенный спрос на объекты недвижимости отмечается также в Тоскане и крупных средиземноморских островах — Сардинии и Сицилии. Горнолыжные курорты страны всегда привлекали иностранцев, но раньше все предпочитали останавливаться в гостиницах. Сейчас же многие иностранцы желают кататься на лыжах в Альпах, проживая в собственном домике.