Иностранцы скупают недвижимость в пострадавшей от COVID-19 Италии

Сегодня, 11:56

Staalker

0

Image 16+
Иностранцы скупают недвижимость в пострадавшей от COVID-19 Италии
Италия

Итальянское издание Idealista проанализировало изменение ситуации на рынке недвижимости страны под влиянием сильной вспышки коронавируса. Если спрос итальянцев на недвижимость внутри страны резко упал, то количество заинтересованных в приобретении жилья в Италии значительно увеличилось.

Аналитики отмечают, что спрос иностранцев на жилье на Апеннинском полуострове увеличивается на фоне возможного резкого падения цен на жилье. Это падение может быть спровоцировано уменьшением доходов итальянцев в связи с вынужденной безработицей и вложением больших средств на борьбу с пандемией. Сейчас иностранные граждане выражают большую заинтересованность в недвижимости расположенной в Ломбардии, при всем том, что эта итальянская провинция больше всего в стране пострадала от коронавируса.

Повышенный спрос на объекты недвижимости отмечается также в Тоскане и крупных средиземноморских островах — Сардинии и Сицилии. Горнолыжные курорты страны всегда привлекали иностранцев, но раньше все предпочитали останавливаться в гостиницах. Сейчас же многие иностранцы желают кататься на лыжах в Альпах, проживая в собственном домике.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

России предсказали сильнейший экономический кризис за десятилетие

Вчера, 21:24

В ПФР рассказали, какие периоды стажа больше не будут учитываться при начислении пенсии

22-05-2020, 11:15

В России предлагают ввести уголовную ответственность за «серые» зарплаты

22-05-2020, 11:06

Эксперт допустил, что правительства могут запретить покупку золота частным лицам

22-05-2020, 10:53

Работники красноярского ресторана обнажились из-за кризиса

20-05-2020, 21:30

Forbes назвал самые недооцененные города России

18-05-2020, 15:23

В России в 2021 году может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

18-05-2020, 11:54

Компания Visa подала патентную заявку на цифровую валюту для замещения фиата

15-05-2020, 17:47

Антикризисные идеи губернатора Беглова дошли до Москвы

15-05-2020, 10:30

Мнучин предупредил о возможном обвале экономики США из-за задержки с отменой ограничений

14-05-2020, 11:52

В Кремниевой долине 19 из 20 стартаперов не вернули инвесторам деньги

12-05-2020, 13:53

Названа общая стоимость объявленных Путиным антикризисных мер

12-05-2020, 13:31

Эксперт назвала сферы, в которых после окончания карантина увеличится зарплата

9-05-2020, 11:49

Прибыль ВТБ по МСФО сократилась в I квартале 2020 на 14%

8-05-2020, 12:51

Дворкович заявил, что экономический кризис в России только начинается

5-05-2020, 11:40

В Москве студенты-медики получат «коронавирусные» до 175 тысяч рублей

4-05-2020, 21:58

В Forbes заявили, что Россия справится с нефтяным кризисом 2020 года

1-05-2020, 13:43

Спрос на энергоносители в мире упал до рекордного минимума

30-04-2020, 17:38

В Петербурге утвердили выплаты пожилым жителям за соблюдение самоизоляции

29-04-2020, 16:57

Ряд стран из-за коронавируса могут отказаться от поставок лекарств в Россию

29-04-2020, 09:57

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров