России предсказали сильнейший экономический кризис за десятилетие

Падение спроса на энергоресурсы и пандемия коронавируса могут спровоцировать крупнейший за несколько лет экономический кризис в России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование аналитиков энергетического центра «Сколково».

Так, около 50% доходов бюджета РФ – это доходы от торговли энергоресурсами, пишет агентство. Поэтому снижение спроса на энергоресурсы и падение цен на них сразу же сказывается на состоянии российской экономики. А даже краткосрочные отрицательные цены на сырье – это серьезный удар по экономике РФ.

Коронавирус же продолжает ускорять отказ от ископаемого топлива. Российское правительство прогнозировало, что пик спроса на энергию, получаемую от ископаемого топлива, придется на 2034-2035 годы. Но сейчас, многие эксперты говорят о том, что он был пройден в 2019 году и на прежний уровень спрос на ископаемые энергоресурсы уже не выйдет.

В случае если российская экономика не сможет адаптироваться к новой реальности, доходы бюджета будут «падать драматически», а рост ВВП страны в ближайшие 20 лет ограничится 0,8%. В Минэкономики предполагали рост в 2,8-3,1% в 2021-2023 годах. То есть рост будет ниже трети целевого уровня Минэкономики.

«Нефть и газ превращаются в обычное сырье, а Россия лишается ресурсной ренты, которая была главным драйвером российского экономического чуда в начале этого столетия», - отмечает директор Центра энергетики Московской школы управления Сколково Татьяна Митрова.

В Bloomberg сообщают, что Россия занимает 109-е место в мире по производству возобновляемой энергии. При этом в ближайшие пять лет Министерство энергетики России планировало увеличить долю в выработке электроэнергии с нынешнего 1% до 2,5%. Но это совершенно мизерная часть, считают эксперты.

Глава Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов НИУ ВШЭ Георгий Сафонов считает, что сейчас важно экспертам донести Президенту РФ Владимиру Путину необходимость увеличить развитие сегмента возобновляемой энергии, поскольку на это направление сделали ставки уже многие страны и России важно успеть адаптироваться к новым реалиям.