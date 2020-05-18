В ПФР рассказали, какие периоды стажа больше не будут учитываться при начислении пенсии

Правила учета трудового стажа при начислении пенсии в 2020 году меняются. Определенные периоды теперь при оформлении выплаты учитываться не будут, проинформировали в Пенсионном фонде России. В соответствии с новыми правилами, период стажа, когда до или после него у человека не было периодов работы, за которые направлялись отчисления в ПФР, при оформлении пенсии не учитывается.

Какие конкретно периоды имеются в виду? Под ними подразумеваются и служба в армии, и уход за ребенком по достижению им полуторагодовалого возраста. Сюда же относится временная нетрудоспособность, уход за инвалидом первой группы или ребенком-инвалидом, а также за пожилым мужчиной или женщиной в возрасте от 80 лет. В конечном стаже период, когда человек получал от государства пособие по безработице, также учитываться не будет.

Стоит отметить, что период переезда из одного региона в другой с целью трудоустройства тоже останется неучтенным. Как, собственно, и период очного обучения в вузе, поскольку в этот временной промежуток отчисления в пенсионный фонд за гражданина не идут, отмечает ФАН.