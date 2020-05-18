В России предлагают ввести уголовную ответственность за «серые» зарплаты

Сегодня, 11:06

Анна Лисова

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В России предлагают ввести уголовную ответственность за «серые» зарплаты
Глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов

В России могут ввести уголовную ответственность за «серые» зарплаты, передает РИА Новости. Соответствующее предложение озвучил глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов. Он предлагает ввести уголовную ответственность за «серую» зарплату независимо от суммы выплат. Свое предложение он уже направил на рассмотрение в общенациональный план действий по восстановлению экономики. Артамонов считает, что отвечать за выплату «серых» зарплат должны руководители компаний.

На сегодняшний день в России наказывают за «серую» зарплату только в том случае, если она выше 100 тыс. рублей. Комментируя инициативу Артамонова, руководитель адвокатской коллегии «Грибаков, Поляк и партнеры» Александр Грибаков заявил, что если решение об ужесточении наказания за «серые» зарплаты будет введено, то оно может негативно сказаться на малом и среднем бизнесе.

Грибаков подчеркнул, что в нынешних условиях нецелесообразно ужесточать законодательство в предпринимательской деятельности, а наоборот следует идти по пути максимальной либерализации всех нормотворческих процессов в отношении бизнеса, чтобы дать компаниям «задышать», после ограничений, действовавших весной из-за эпидемии коронавируса.

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