В России предлагают ввести уголовную ответственность за «серые» зарплаты

В России могут ввести уголовную ответственность за «серые» зарплаты, передает РИА Новости . Соответствующее предложение озвучил глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов. Он предлагает ввести уголовную ответственность за «серую» зарплату независимо от суммы выплат. Свое предложение он уже направил на рассмотрение в общенациональный план действий по восстановлению экономики. Артамонов считает, что отвечать за выплату «серых» зарплат должны руководители компаний.

На сегодняшний день в России наказывают за «серую» зарплату только в том случае, если она выше 100 тыс. рублей. Комментируя инициативу Артамонова, руководитель адвокатской коллегии «Грибаков, Поляк и партнеры» Александр Грибаков заявил, что если решение об ужесточении наказания за «серые» зарплаты будет введено, то оно может негативно сказаться на малом и среднем бизнесе.

Грибаков подчеркнул, что в нынешних условиях нецелесообразно ужесточать законодательство в предпринимательской деятельности, а наоборот следует идти по пути максимальной либерализации всех нормотворческих процессов в отношении бизнеса, чтобы дать компаниям «задышать», после ограничений, действовавших весной из-за эпидемии коронавируса.