Эксперт допустил, что правительства могут запретить покупку золота частным лицам

Правительства и Центробанки многих стран в условиях вызванного коронавирусом финансового кризиса вряд ли смогут удержать стремительную инфляцию, поэтому есть большая доля вероятности, что они попытаются демонетизировать золото. В этом уверен один из самых успешных управляющих хедж-фондом в Европе Криспин Одей, передает агентство Bloomberg.

В понедельник стоимость тройской унции (31,1034768 г) золота выросла до $1775,8, и это был первый максимум с октября 2012 года. Во вторник стоимость поднималась до $1788,8 за унцию. Это свидетельствует о растущем изо дня в день спросе. Однако вскоре людям золото просто может стать недоступным. И Криспин Одей предупредил об этом инвесторов, которым разослал специальное письмо.

«Неудивительно, что люди покупают золото. Но власти могут попытаться в какой-то момент демонетизировать его, упразднив тем самым частную собственность на золото. Правда, на такой шаг они решатся, если почувствуют необходимость создания стабильной единицы расчетов для мировой торговли», - говорится в тексте обращения управляющего хедж-фондом.

Заметим, что Одей получил известность в том числе благодаря прогнозам, которые попадают под определение не просто негативные, а апокалиптические. Эксперт увеличил позицию по золоту в своем флагманском фонде. Теперь на долю июньских фьючерсов приходится 39,9% чистой стоимости активов по состоянию на конец предыдущего месяца. В конце третьего месяца этого года этот показатель был на уровне всего 15,9%. Одей убежден, что ЦБ различных стран не смогут сдержать инфляцию в условиях вызванного COVID-19 финансового кризиса, хотя и надеется, что ошибается.

Издание РБК напоминает, что запрет на покупку золота - мера не новая совершенно и уже была «обкатана» во времена Великой депрессии. Так, в 1933 году президент США Франклин Рузвельт издал указ, которым обязал физических и юрлиц под страхом лишения свободы на срок до 10 лет сдать все золото в банки в обмен на бумажные деньги по цене $20,67 за унцию.