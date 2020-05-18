Эксперт допустил, что правительства могут запретить покупку золота частным лицам

Сегодня, 10:53

Ольга Громова

0

Image 16+
Эксперт допустил, что правительства могут запретить покупку золота частным лицам

Правительства и Центробанки многих стран в условиях вызванного коронавирусом финансового кризиса вряд ли смогут удержать стремительную инфляцию, поэтому есть большая доля вероятности, что они попытаются демонетизировать золото. В этом уверен один из самых успешных управляющих хедж-фондом в Европе Криспин Одей, передает агентство Bloomberg.

В понедельник стоимость тройской унции (31,1034768 г) золота выросла до $1775,8, и это был первый максимум с октября 2012 года. Во вторник стоимость поднималась до $1788,8 за унцию. Это свидетельствует о растущем изо дня в день спросе. Однако вскоре людям золото просто может стать недоступным. И Криспин Одей предупредил об этом инвесторов, которым разослал специальное письмо.

«Неудивительно, что люди покупают золото. Но власти могут попытаться в какой-то момент демонетизировать его, упразднив тем самым частную собственность на золото. Правда, на такой шаг они решатся, если почувствуют необходимость создания стабильной единицы расчетов для мировой торговли», - говорится в тексте обращения управляющего хедж-фондом.

Заметим, что Одей получил известность в том числе благодаря прогнозам, которые попадают под определение не просто негативные, а апокалиптические. Эксперт увеличил позицию по золоту в своем флагманском фонде. Теперь на долю июньских фьючерсов приходится 39,9% чистой стоимости активов по состоянию на конец предыдущего месяца. В конце третьего месяца этого года этот показатель был на уровне всего 15,9%. Одей убежден, что ЦБ различных стран не смогут сдержать инфляцию в условиях вызванного COVID-19 финансового кризиса, хотя и надеется, что ошибается.

Издание РБК напоминает, что запрет на покупку золота - мера не новая совершенно и уже была «обкатана» во времена Великой депрессии. Так, в 1933 году президент США Франклин Рузвельт издал указ, которым обязал физических и юрлиц под страхом лишения свободы на срок до 10 лет сдать все золото в банки в обмен на бумажные деньги по цене $20,67 за унцию.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Forbes назвал самые недооцененные города России

18-05-2020, 15:23

В России в 2021 году может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

18-05-2020, 11:54

Компания Visa подала патентную заявку на цифровую валюту для замещения фиата

15-05-2020, 17:47

Антикризисные идеи губернатора Беглова дошли до Москвы

15-05-2020, 10:30

Мнучин предупредил о возможном обвале экономики США из-за задержки с отменой ограничений

14-05-2020, 11:52

В Кремниевой долине 19 из 20 стартаперов не вернули инвесторам деньги

12-05-2020, 13:53

Названа общая стоимость объявленных Путиным антикризисных мер

12-05-2020, 13:31

Эксперт назвала сферы, в которых после окончания карантина увеличится зарплата

9-05-2020, 11:49

Прибыль ВТБ по МСФО сократилась в I квартале 2020 на 14%

8-05-2020, 12:51

Дворкович заявил, что экономический кризис в России только начинается

5-05-2020, 11:40

В Москве студенты-медики получат «коронавирусные» до 175 тысяч рублей

4-05-2020, 21:58

В Forbes заявили, что Россия справится с нефтяным кризисом 2020 года

1-05-2020, 13:43

Спрос на энергоносители в мире упал до рекордного минимума

30-04-2020, 17:38

В Петербурге утвердили выплаты пожилым жителям за соблюдение самоизоляции

29-04-2020, 16:57

Ряд стран из-за коронавируса могут отказаться от поставок лекарств в Россию

29-04-2020, 09:57

Миронов призвал раздать россиянам по 25000 рублей

29-04-2020, 09:09

В России в марте на 9% подорожали лекарства

28-04-2020, 10:02

Из-за пандемии коронавируса ООН спрогнозировала исторический уровень безработицы

28-04-2020, 09:17

40% американцев потеряли доходы из-за коронавируса

22-04-2020, 11:08

Американской «долларовой пирамиде» угрожает крах

22-04-2020, 09:23

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров