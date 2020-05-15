Эксперты забраковали половину пастеризованного молока в Петербурге

В Петербурге эксперты проверили 15 образцов пастеризованного молока от разных производителей, рассказывает МР7.ру . В организации потребителей «Общественный контроль» рассказал, что ГОСТу не соответствовало восемь образцов пастеризованного молока из пятнадцати. Уже три года подряд, отмечают эксперты, около 50% исследуемых образцов молока оказываются фальсифицированными. В 2019 году ГОСТу не соответствовали 7 образцов из 12, а в 2018 - 5 из 10. По ГОСТу в составе молока должен быть только молочный жир, а массовая доля белка не должна быть менее 3%. Жирность молока должна соответствовать значению, указанному на упаковке.

Стоит отметить, что низкокачественное молоко продолжают поставлять в основном те же производители, что и раньше. Так, не первый раз попались на фальсификате ООО «Тырновский молочный завод» (Рязанская область), ООО «Кривское» (Калужская область) и АО «Торжокский молочный комбинат «Тверца» (Тверская область). Молоко сомнительного качества продается в «Семишагоффе», «Верном», «Магните», «Перекрестке» и «Пятерочке».

Эксперты обращают внимание потребителей на то, что не всегда штамп «ГОСТ» является гарантией качества. Производители, пытаясь удешевить производство, могут добавлять в молоко различные примеси, либо продавать под видом более жирного молоко менее жирное. В качестве примера эксперты привели продукт торговой марки «Мещерские Росы» в котором выявили заменитель молочного жира, содержащий пальмовое масло.

Полностью соответствовали ГОСТу образцы марок «Пискаревское», «Экомилк», «Озерецкий молочный комбинат», «Снежок» от АО «Лактис», «Зеленая линия» от АО «Племенной завод «Красноозерное», «Избенка» от ООО «Космол».