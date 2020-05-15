Американские миллиардеры из-за страха кризиса избавляются от акций

Журналист Иван Данилов проанализировал финансовый рынок и отметил особенности кризиса. Он выяснил, что американские инвесторы боятся кризиса, поэтому избавляются от акций. Данилов отметил, что таким способом миллиардеры демонстрируют недоверие к перспективам США и финансовых рынков, пишет РИА Новости.

Об этом свидетельствует то, что Уоррен Баффет продал 84% акций банка Goldman Sach. Для сравнения, в 2009 году, несмотря на финансовый кризис, Баффет приобрел долю в этом банке. Это доказывает, что в то время он верил в улучшение экономического состояния. Журналист сделал вывод, что сейчас мультимиллиардер настроен мрачно. Кроме того, в начале мая инвестор избавился от акций четырех крупнейших авиакомпаний США. Баффет заявил, что инвестирование в эту отрасль было ошибкой.

По мнению миллиардера-инвестора Стэнли Дракенмиллера, ожидается неблагоприятный сценарий развития экономики и финансовых рынков. Дракенмиллер не верит в возможность восстановления экономики до состояния докризисного уровня. Миллиардер Марк Кьюбан считает, что сейчас невозможно оценивать перспективы любого бизнеса. Журналист сделал вывод, что выход из пандемии отразится на экономике не самым лучшим образом. От радикальных изменений пострадают сторонники идеи финансового превосходства США.