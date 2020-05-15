Американские миллиардеры из-за страха кризиса избавляются от акций

Сегодня, 00:01

Анна Морозова

0

Image 16+
Американские миллиардеры из-за страха кризиса избавляются от акций
Миллиардер-инвестор Стэнли Дракенмиллер

Журналист Иван Данилов проанализировал финансовый рынок и отметил особенности кризиса. Он выяснил, что американские инвесторы боятся кризиса, поэтому избавляются от акций. Данилов отметил, что таким способом миллиардеры демонстрируют недоверие к перспективам США и финансовых рынков, пишет РИА Новости.

Об этом свидетельствует то, что Уоррен Баффет продал 84% акций банка Goldman Sach. Для сравнения, в 2009 году, несмотря на финансовый кризис, Баффет приобрел долю в этом банке. Это доказывает, что в то время он верил в улучшение экономического состояния. Журналист сделал вывод, что сейчас мультимиллиардер настроен мрачно. Кроме того, в начале мая инвестор избавился от акций четырех крупнейших авиакомпаний США. Баффет заявил, что инвестирование в эту отрасль было ошибкой.

По мнению миллиардера-инвестора Стэнли Дракенмиллера, ожидается неблагоприятный сценарий развития экономики и финансовых рынков. Дракенмиллер не верит в возможность восстановления экономики до состояния докризисного уровня. Миллиардер Марк Кьюбан считает, что сейчас невозможно оценивать перспективы любого бизнеса. Журналист сделал вывод, что выход из пандемии отразится на экономике не самым лучшим образом. От радикальных изменений пострадают сторонники идеи финансового превосходства США.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Forbes назвал самые недооцененные города России

Вчера, 15:23

В России в 2021 году может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

Вчера, 11:54

Компания Visa подала патентную заявку на цифровую валюту для замещения фиата

15-05-2020, 17:47

Антикризисные идеи губернатора Беглова дошли до Москвы

15-05-2020, 10:30

Мнучин предупредил о возможном обвале экономики США из-за задержки с отменой ограничений

14-05-2020, 11:52

В Кремниевой долине 19 из 20 стартаперов не вернули инвесторам деньги

12-05-2020, 13:53

Названа общая стоимость объявленных Путиным антикризисных мер

12-05-2020, 13:31

Эксперт назвала сферы, в которых после окончания карантина увеличится зарплата

9-05-2020, 11:49

Прибыль ВТБ по МСФО сократилась в I квартале 2020 на 14%

8-05-2020, 12:51

Дворкович заявил, что экономический кризис в России только начинается

5-05-2020, 11:40

В Москве студенты-медики получат «коронавирусные» до 175 тысяч рублей

4-05-2020, 21:58

В Forbes заявили, что Россия справится с нефтяным кризисом 2020 года

1-05-2020, 13:43

Спрос на энергоносители в мире упал до рекордного минимума

30-04-2020, 17:38

В Петербурге утвердили выплаты пожилым жителям за соблюдение самоизоляции

29-04-2020, 16:57

Ряд стран из-за коронавируса могут отказаться от поставок лекарств в Россию

29-04-2020, 09:57

Миронов призвал раздать россиянам по 25000 рублей

29-04-2020, 09:09

В России в марте на 9% подорожали лекарства

28-04-2020, 10:02

Из-за пандемии коронавируса ООН спрогнозировала исторический уровень безработицы

28-04-2020, 09:17

40% американцев потеряли доходы из-за коронавируса

22-04-2020, 11:08

Американской «долларовой пирамиде» угрожает крах

22-04-2020, 09:23

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров