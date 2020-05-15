В России в 2021 году может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

Сегодня, 11:54

Анна Лисова

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В России в 2021 году может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Пенсия

В 2021 году снизится размер ежемесячной накопительной пенсии, сообщает издание «Известия».

Законопроект «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2021 год» разработал Минтруд. В документе речь идет о том, что со следующего года срок расчета выплаты накопительной части россиянам увеличится с 258 до 264 месяцев, или до 22 лет. То есть, сумма, которую граждане смогут получить после наступления пенсионного возраста, поделится на этот период.

«Показатель «ожидаемый период выплаты» используется при расчете только накопительной пенсии. Продолжительность ожидаемого периода ее выплаты ежегодно определяется федеральным законом на основании официальных статистических данных», - уточняет Минтруд.

При этом граждане имеют право забрать накопительную пенсию единовременно или передать по наследству. Для этого необходимо лишь написать соответствующее заявление. На накопительную часть пенсии не влияет размер страховой пенсии, который устанавливается государством с учетом трудового стажа и размеров пенсионных отчислений.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко рассказал, что считает идею с накопительной пенсией неудачной, но при этом данный законопроект, по его мнению, позволит «государству выполнить свои обязательства», поэтому в данном случае подход Минтруда является оправданным.

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