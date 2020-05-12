Антикризисные идеи губернатора Беглова дошли до Москвы

Сегодня, 10:30

Александр Зуев

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Антикризисные идеи губернатора Беглова дошли до Москвы
Губернатор Петербурга Александр Беглов

Для многих не секрет, что после пандемии экономики многих стран, в том числе и России, придут в упадок. В этой связи губернатор Петербурга Александр Беглов предложил несколько мер по поддержке экономики. В частности, со своей идеей он ознакомил полпреда президента РФ Александра Гуцана на заседании Координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением коронавируса.

Известно, что Беглов предложил полугодовые кредитные каникулы для расширенного круга предприятий. По его мнению, следует повысить минимальный размер пособия по безработице для людей, которые остались без работы до 1 марта. Беглов считает, что размер пособий стоит увеличить до 6 тысяч рублей.

Губернатор также предлагает установить индивидуальным предпринимателям из пострадавших отраслей выплаты в размере 6 тысяч рублей, а их несовершеннолетним детям выплатить по 3 тысячи рублей. Наряду с этим чиновник предложил ввести оплачиваемые отпуска по болезни и для самозанятых в том числе. Причем пособие не должно быть меньше одного МРОТ.

Беглов также выступил за то, чтобы выделить предприятиям субсидии на покупку медоборудования и увеличить ассигнования из бюджета на программы поддержки экспорта, пишетГород+. В ходе создания штаба было предложено создать федеральный портал, на котором предприниматели могли бы организовать дистанционную работу.

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