Мнучин предупредил о возможном обвале экономики США из-за задержки с отменой ограничений

Сегодня, 11:52

Ольга Громова

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Мнучин предупредил о возможном обвале экономики США из-за задержки с отменой ограничений
Министр финансов Стивен Мнучин

Чрезмерная медлительность в принятии решений по отмене или ослаблении ограничительных мер, вызванных распространением коронавируса на территории США, чревата разрушением американской экономики. Об этом предупредил министр финансов страны Стивен Мнучин, выступая в эфире телеканала Fox News.

По словам главы американского Минфина, отменяя ограничительные меры и снимая карантин, надо проявлять осторожность. Возвращение к обычной жизни, в том числе к деловой, должно быть безопасным. Стивен Мнучин отметил, что президент США беспокоится о здоровье американцев, но сейчас уже не то время, чтобы откладывать процесс открытия американской экономики. Задержка может окончательно ее погубить.

«Имеется угроза уничтожения экономики США. Я считаю, что президент совершенно прав, говоря о наличии безопасного способа открытия экономики», — сказал Мнучин.

Этот безопасный способ сводится к тому, что перезапускать экономическую активность надо в Штатах, где зафиксирован самый низкий уровень распространения коронавирусной инфекции. В остальных регионах карантинные меры следует ослаблять постепенно.

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