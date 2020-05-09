В Кремниевой долине 19 из 20 стартаперов не вернули инвесторам деньги

Совладелец корпорации Технониколь Игорь Рыбаков 10 мая на своем youtube-канале прокомментировал фильм Юрия Дудя о Кремневой долине. Он отметил, что 95% стартапов, которые там запускаются, в итоге банкротятся.

«Почему Юра не рассказал ни об одном провалившемся стартапере? Почему Юра не рассказал о наркотиках? Почему Юра не рассказал об однополых отношениях? Почему педофилия была не затронута в этом выпуске?», — спросил предприниматель.

Рыбаков отметил, что те платежные системы, с которыми он работает, четко показывают, за что приходится платить людям, которые живут в Кремневой долине.

«Долина устроена точно таким же образом, как и любой город на земле. Секс, наркотики, рок-н-ролл… Посмотрев на платежные ведомости, можно сразу увидеть, что преобладает… В долине пропорция неблагонравных вещей сильно больше, чем, например, в той же самой Москве», — отметил Рыбаков.

Он считает, что фильм Дудя очень однобоко показал ситуацию, поэтому назвать его объективным он не может.