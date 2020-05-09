В Кремниевой долине 19 из 20 стартаперов не вернули инвесторам деньги

Сегодня, 13:53

Анна Лисова

0

Image 16+
В Кремниевой долине 19 из 20 стартаперов не вернули инвесторам деньги

Совладелец корпорации Технониколь Игорь Рыбаков 10 мая на своем youtube-канале прокомментировал фильм Юрия Дудя о Кремневой долине. Он отметил, что 95% стартапов, которые там запускаются, в итоге банкротятся.

«Почему Юра не рассказал ни об одном провалившемся стартапере? Почему Юра не рассказал о наркотиках? Почему Юра не рассказал об однополых отношениях? Почему педофилия была не затронута в этом выпуске?», — спросил предприниматель.

Рыбаков отметил, что те платежные системы, с которыми он работает, четко показывают, за что приходится платить людям, которые живут в Кремневой долине.

«Долина устроена точно таким же образом, как и любой город на земле. Секс, наркотики, рок-н-ролл… Посмотрев на платежные ведомости, можно сразу увидеть, что преобладает… В долине пропорция неблагонравных вещей сильно больше, чем, например, в той же самой Москве», — отметил Рыбаков.

Он считает, что фильм Дудя очень однобоко показал ситуацию, поэтому назвать его объективным он не может.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Эксперт назвала сферы, в которых после окончания карантина увеличится зарплата

9-05-2020, 11:49

Прибыль ВТБ по МСФО сократилась в I квартале 2020 на 14%

8-05-2020, 12:51

Дворкович заявил, что экономический кризис в России только начинается

5-05-2020, 11:40

В Москве студенты-медики получат «коронавирусные» до 175 тысяч рублей

4-05-2020, 21:58

В Forbes заявили, что Россия справится с нефтяным кризисом 2020 года

1-05-2020, 13:43

Спрос на энергоносители в мире упал до рекордного минимума

30-04-2020, 17:38

В Петербурге утвердили выплаты пожилым жителям за соблюдение самоизоляции

29-04-2020, 16:57

Ряд стран из-за коронавируса могут отказаться от поставок лекарств в Россию

29-04-2020, 09:57

Миронов призвал раздать россиянам по 25000 рублей

29-04-2020, 09:09

В России в марте на 9% подорожали лекарства

28-04-2020, 10:02

Из-за пандемии коронавируса ООН спрогнозировала исторический уровень безработицы

28-04-2020, 09:17

40% американцев потеряли доходы из-за коронавируса

22-04-2020, 11:08

Американской «долларовой пирамиде» угрожает крах

22-04-2020, 09:23

Власти Японии из-за коронавируса раздадут населению деньги: названа сумма

18-04-2020, 21:33

В России с 1 мая повышаются пенсии: прибавки и доплаты получат не все

16-04-2020, 15:07

Россия начала продавать газ в Китай в 1,5 раза дешевле

14-04-2020, 17:54

Кудрин предупредил российские банки о скором кризисе

14-04-2020, 10:01

В Нидерландах из-за коронавируса уничтожили миллионы тюльпанов

14-04-2020, 09:32

На дополнительные выплаты медикам правительство выделило 50 млрд рублей

14-04-2020, 08:18

Названы профессии, которые будут востребованы после пандемии коронавируса

13-04-2020, 17:41

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров