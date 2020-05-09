Названа общая стоимость объявленных Путиным антикризисных мер

Сегодня, 13:31

Анна Лисова

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Названа общая стоимость объявленных Путиным антикризисных мер

Реализация антикризисных мер, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным, обойдется стране примерно в 800 млрд рублей. Об этом сообщает издание «Ведомости», ссылаясь на федеральных чиновников, которые прокомментировали предложенные президентом антикризисные меры. Так, самой дорогостоящей мерой, по их мнению, является списание кредитов и налогов. На списание кредитов может пойти до 300 млрд рублей, а потери от налоговых каникул будут на уровне 200 млрд рублей.

В пакете антикризисных мер предложено разрешить компаниям малого и среднего бизнеса, индивидуальным предпринимателям и социально-ориентированным НКО не платить налоги (кроме НДС) и страховые взносы за второй квартал этого года. Также они смогут получить кредит под 2% годовых, который может погасить государство, если будет сохранено 90% рабочих мест. Предприятиям, которые сохранят 80% рабочих мест, государство погасит кредит на 50%.

До 12 130 рублей будет увеличено пособие по безработице для индивидуальных предпринимателей. Они смогут получить вычеты из выплачиваемых ими страховых взносов в размере до одного МРОТ. На эти меры придется выделить до 48 млрд рублей. На поддержку самозанятых может уйти до 16 млрд рублей, поскольку им выдадут «налоговый капитал» в размере одного МРОТ, которым смогут заплатить налоги в 2020 году, а также самозанятые смогут вернуть выплаченные в минувшем году налоги.

Также государство поддержит семьи с детьми. Пособие по уходу за ребенком вырастет в два раза – с 3375 до 6751 рубля. С 1 июня по 10 тыс. рублей будет выплачено на каждого ребенка в возрасте от 3 до 15 лет. На это придется выделить более 200 млрд рублей.

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