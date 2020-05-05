Эксперт назвала сферы, в которых после окончания карантина увеличится зарплата

Пандемия коронавируса изменила многие сферы нашей жизни. Повлияет она и на рынок труда, уверена доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В.Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Она сообщила, что на некоторые услуги после пандемии спрос упадет совсем. Рассказала Иванова-Швец, специалисты каких сфер после пандемии будут наиболее востребованы, передает портал Прайм .

«Рынок труда после эпидемии и столь продолжительного периода самоизоляции, конечно, уже не будет прежним. Изменится соотношение спроса и предложения на многих специалистов, изменится уровень вознаграждения, организация труда», - объясняет эксперт.

Так, на данный момент наблюдается рост спроса и прибыли в фармацевтике, розничной торговле, сфере онлайн-услуг, в том числе по развлечению и обучению. У специалистов, работающих в этих сферах, сейчас повышаются доходы.

После того как пандемия пойдет на спад, снизится спрос на товары и услуги в фармацевтике и розничной торговле-доставке, и, соответственно, не предвидится никакого серьезного роста заработных плат в этих сферах.

А вот доходы работников сферы онлайн-развлечений, скорее всего, продолжат расти. Также рост заработных плат можно наблюдать в компаниях-монополистах, в низкоконкурентных сферах, для которых мало что изменится — энергетика, связь. Скорее всего, повысятся доходы и в платных клиниках, поскольку после кризиса спрос на медицинские услуги будет выше.

Рост прогнозируют в IT-сфере. Сейчас многие компании перевели свой штат онлайн, и, возможно, после эпидемии частично практика работы на дому сохраниться. Поэтому компаниям необходимо будет пользоваться услугами IT–структур на регулярной основе.

«В целом рынок труда ждет много изменений, и в выигрыше останутся те компании и те работники, которые готовы быстро меняться, принимать нестандартные решения и не бояться нового», - объясняет Иванова-Швец.