Прибыль ВТБ по МСФО сократилась в I квартале 2020 на 14%

По итогам первого квартала 2020 года чистая прибыль ВТБ по МСФО сократилась на 14% - в годовом выражении до 39,8 млрд рублей. Сокращение прибыли объясняется троекратным ростом расходов на резервы и обесценивания ряда непрофильных активов, передает Интерфакс . Так, расходы выросли до 45 млрд рублей, что в три раза больше предыдущего уровня. Что же касается непрофильных активов, то тут ВТБ потерял около 38 млрд рублей.

В ВТБ сообщили, что наибольшая часть убытков по обесцениванию пришлась на стадион «ВТБ Арена» и составила 27 млрд рублей. Другая часть отрицательной переоценки связана с земельными участками в Подмосковье.

Потери «ВТБ Арены» обусловлены ограничением на проведение общественных мероприятий. В итоге выручка этого стадиона падает, что отражается на денежных потоках и стоимости актива. Между тем обесценение рубля позволило ВТБ отразить в отчете положительную переоценку валютного капитала на 36 млрд руб.

В отчете указано, что доля кредитов с просрочкой более 90% в кредитном портфеле ВТБ выросла до 4,9%. При этом совокупный кредитный портфель вырос до 12,06 трлн рублей – на 5,2%. Получить рост удалось за счет ипотеки, потребительского кредитования и кредитных карт. Ипотека увеличилась в первом квартале на 5,2%, потребительское кредитование – на 3%, кредитные карты показали рост в 3,6%. Объем средств клиентов на счетах в ВТБ вырос на 7,7% до 11,8 трлн руб.