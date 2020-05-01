Дворкович заявил, что экономический кризис в России только начинается

Сегодня, 11:40

Анна Лисова

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Дворкович заявил, что экономический кризис в России только начинается
Аркадий Дворкович

В России только начинается экономический кризис, считает бывший вице-премьер РФ, глава фонда «Сколково» и Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович. Свой прогноз он озвучил в интервью изданию РБК.

По мнению Дворковича, кризис еще не в полной мере ощутили многие сегменты российской экономики, и вскоре они тоже ощутят его влияние. Поэтому июнь и июль текущего года, считает Дворкович, будут особенно тяжелыми.

Ссылаясь на прогноз Банка России, глава фонда «Сколково» отметил, что по итогам ткущего года ВВП может сократиться от 4 до 6%. Он добавил, что пока ориентируется на прогнозы Банка России. Хотя, считает Дворкович, ситуация может развиваться как более благоприятно, так и пойти по менее благоприятному сценарию. Чтобы в дальнейшем защитить экономику страны от серьезных потрясений, Дворкович рекомендует компаниям локализовать больше резервов внутри страны. При этом многие захотят нарастить резервы, а это может негативно сказаться на конкурентной экономике.

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