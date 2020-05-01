В Москве студенты-медики получат «коронавирусные» до 175 тысяч рублей

Сегодня, 21:58

Александр Зуев

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В Москве студенты-медики получат «коронавирусные» до 175 тысяч рублей

Студенты, проходящие практику в стационарах, где лечат от коронавируса, получат ежемесячные выплаты в размере 70 тыс. рублей, студенты на должности младшей медсестры — 115 тыс. рублей, на должности медсестры — 175 тыс. рублей. В эту сумму входят ставка медработника, дополнительные региональные и федеральные выплаты.

Соответствующий приказ  подписал руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил пригласить в больницы для борьбы с коронавирусом студентов-медиков. Им предлагаются практика в медучреждениях города или трудоустройство на должность младшего или среднего медперсонала. Как правило, практика студентов является обязательной. Будущие врачи работают по шесть часов в смену. Студенты, которые будут проходить практику в обычных медучреждениях, получат 20 тысяч рублей, пишет Эхо Москвы.  

Все студенты в клиниках обеспечиваются бесплатном питанием и средствами индивидуальной защиты.

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