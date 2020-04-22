В Forbes заявили, что Россия справится с нефтяным кризисом 2020 года

Американский эксперт Кеннет Рапоза, опубликовавший свои доводы в журнале Forbes, сообщает, что Россия сумеет пережить нефтяной кризис 2020 года, так как имеет американскую валюту. При этом не следует ожидать схожей с СССР ситуации, когда 10-долларовая нефть развалила всю экономику сверхдержавы. Выжить в условиях карантина и остаться в хорошем положении поможет то, что Россия оказалась втянута в международные рынки капитала, где общий запас составляет 563 млрд долларов.

В обозреватели идет речь о том, что правительство РФ стремится всеми силами минимизировать негативное влияние на народ из-за карантина. Тем не менее, как и все остальные страны мира, Россия столкнется с нехваткой 5,5% в первичном бюджетном балансе. Аналогичные доводы предлагает и другой эксперт, который упоминается в публикации Forbes, Луис Пейшото. Он также не видит серьезных проблем для РФ из-за нефтяного кризиса. В своем обращении он сообщает о симуляторе, который указывает не на снижение, а на повышение кредитного рейтинга.

Отмечается также, что ситуация с СССР в стране не повторится. Ведь на сегодняшний день правительство открыто встречает иностранные инвестиции.